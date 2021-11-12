A101'den çeyiz alışverişi yapacaklara müjde! Hafta sonu indirimleri 12 Kasım'da başladı! Trendyolu'da geçti: ev ürünlerinde...
A101'den çeyiz alışverişi yapacaklara müjde duyuruldu. Ev eşyalarında şaşırtan indirimler yapıldı. 12 Kasım 2021 tarihinde başlayan indirimler 30 Kasım'a kadar devam edecek. Hafta sonunu da kapsayan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimdeki bir çok üründe şimdiden tükendi. Kapanın elinde kalacak, vatandaşlar akın akın marketlere koşuyor. Stoklarla sınırlı ürünlerin neler olduğunu henüz bilmeyenler aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam liste!
12.11.2021 16:18
- Son Güncelleme: 12.11.2021 16:18
Yiyeceğin yanı sıra ev eşyaları da satan A101 zincir marketlerinin yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayında! Merakla beklenen indirim kataloğu belli oldu. Binlerce kişi A101'in bu haftaki indirimlerini araştırıyor. 12 Kasım'da başlayan fırsat ürünlerinii 30 Kasım'a kadar alabilirsiniz. Ancak ürünler stoklarla sınırlı olduğu için şimdiden çoğu tükendi bile. İşte rafları boşaltan A101'in yeni indirimleri...