A101’den çeyiz alışverişi yapacaklara müjde! Hafta sonu indirimleri 12 Kasım’da başladı! Trendyolu’da geçti: ev ürünlerinde...

Yiyeceğin yanı sıra ev eşyaları da satan A101 zincir marketlerinin yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayında! Merakla beklenen indirim kataloğu belli oldu. Binlerce kişi A101'in bu haftaki indirimlerini araştırıyor. 12 Kasım'da başlayan fırsat ürünlerinii 30 Kasım'a kadar alabilirsiniz. Ancak ürünler stoklarla sınırlı olduğu için şimdiden çoğu tükendi bile. İşte rafları boşaltan A101'in yeni indirimleri...