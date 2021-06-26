A101'de katiyen kaçırılmayacak fırsatlar! A101 26 Haziran aktüel kataloğunda lokum gibi kampanyayla %36 indirim!
A101 26 Haziran aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi duyuruldu ve indirimler binlerce şubede raflara konuldu. A101'de bugünden itibaren 4.5 litre Yudum Ayçiçek Yağı, Tahsildaroğlu Beyaz Peynir , Şahin Sucuk Dana Kangal Fermente, Çerezya Karışık Kuruyemiş, Galle Sirke Beyaz, Kosla Leke Çıkarıcı Sıvı, Cif Banyo Sprey Temizleyici, Yumoş Sıvı Deterjan Renkliler, 101'li Finish Bulaşık Makinesi Tableti, Pril Bulaşık Deterjanı, Yumoş Extra Orkide Yumuşatıcı Konsantre, Duru Duş Sabunu Okyanus Esintisi, Yayla Haşlanmış Fasulye, Knorr 4 Peynirli Makarna Sosu, Jagler Erkek Deodorant, 10'lu Mistral Kağıt Mendil Üç Katlı, Dardanel Poşet Ton Balığı Ayçiçek Yağlı ürünleri dikkat çekecek.
A101'de lokum gibi kampanyayla %36 indirim! A101 26 Haziran aktüel kataloğuyla pek çok indirimli ürün satışa sunulurken bazı ürünlerdeki indirimler dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Çeşitli indirimlerin yer aldığı kataloğda bu hafta Pastavilla Lezzet Kutusu, Heinz Acılı Ketçap, Yayla Haşlanmış Nohut, 101'li Finish Bulaşık Makinesi Tableti, Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi, Zeo Kuru Sele Siyah Zeytin, Danette 2'lim Çikolatalı-Sütlü Puding, 48'li Lipton Çay Demlik Poşet Yellowlabel, 5 kilo Çiçeğim Beyaz Toz Deterjan, Vince Çikolata Bitter Kahve Kırıklı, 16'lı Orkid Platinum Gece Hijyenik Ped, Didi Buzlu Çay Şeftali ürünleri var.