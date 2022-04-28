A101’de hafta sonu fiyatlar takır takır düştü! Dışarıda iki katı, burada yarı fiyatına indi! Aldın Aldın ve haftanın fırsatları! 360 TL yerine...

A101 güncel hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 zincir marketlerinde her hafta yeni fırsat ürünleri yayımlanıyor. A101',n bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda dolap, dondurucu, saç ve sakal düzeltme makinesi, tost makinesi, dijital baskül hatta ve hatta benzinli motosiklet indirimli satılıyor. Ayrıca gıda ürünlerine de beklenen indirim yapıldı. Az önce satışa sunulmaya başlandı. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...