A101'de hafta sonu fiyatlar takır takır düştü! Dışarıda iki katı, burada yarı fiyatına indi! Aldın Aldın ve haftanın fırsatları! 360 TL yerine...
Beklenen gün geldi, hafta sonuna girerken indirimler de gün yüzüne çıktı. A101'de hafta sonu fiyatlar takır takır düştü! Dışarıda iki katı, burada yarı fiyatına satılıyor! A101 zincir marketleri hafta sonuna özel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Peki bu hafta sonu A101'de hangi ürünler indirimli? Ayçiçek yağından kahvaltılık ürünlere, cep telefonundan çeyiz dizmek isteyen hanımefendiler için elektronik ürünlere bir çok çeşitte indirimler uygulandı. Vatandaşlar marketlere akın akın gitmeye başladı. İşte A101 yepyeni güncel aktüel ürünleri....
28.04.2022 17:31 - Son Güncelleme: 28.04.2022 17:31
A101 güncel hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 zincir marketlerinde her hafta yeni fırsat ürünleri yayımlanıyor. A101',n bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda dolap, dondurucu, saç ve sakal düzeltme makinesi, tost makinesi, dijital baskül hatta ve hatta benzinli motosiklet indirimli satılıyor. Ayrıca gıda ürünlerine de beklenen indirim yapıldı. Az önce satışa sunulmaya başlandı. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...