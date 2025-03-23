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A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

A101, 27 Mart 2025 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Baharın gelişini yansıtan indirimli ürünler listesinde bu hafta kahve makinesinden yatak süpürgesine, bahçe mobilyalarından olta setlerine kadar geniş bir yelpaze dikkat çekiyor. Bayram alışverişi yapmak isteyen tüketiciler için cazip fırsatlar sunan A101, aynı zamanda elektrikli bisiklet ve moped gibi ulaşım ürünlerini de raflarına taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 23:29 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 23:32
A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

Bayram öncesi son düzlüğe girilirken A101'den tüketicilere sürpriz dolu bir katalog geldi! 27 Mart 2025 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğunda kahve keyfini zirveye taşıyacak makinelerden yazı renklendirecek bahçe takımlarına, pratik temizlik çözümlerinden balık tutkunlarını sevindirecek olta setlerine kadar yok yok.

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

🧼 Elektrikli Ev Aletleri

  • 💨 Saç Düzleştirici – 499 TL

  • 🧹 Yatak Süpürgesi – 1.699 TL

  • 🧺 Ütü – 999 TL

  • 🔥 Saç Maşası – 899 TL

  • Türk Kahvesi Makinesi – 1.399 TL

  • 🥪 Tost Makinesi – 1.999 TL

  • ⚖️ Dijital Baskül – 279 TL

  • 🍽️ Bulaşık Makinesi – 11.499 TL

  • 👕 Çamaşır Makinesi – 10.499 TL

  • 🧊 Buzdolabı – 10.999 - 19.999 TL

  • 📺 Android TV – 24.999 TL

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

Spor & Açık Hava Ürünleri

  • 🚲 Bisiklet – 6.999 TL

  • 🛵 Elektrikli Moped – 29.990 TL

  • Elektrikli Bisiklet – 19.990 TL

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

  • 🛠️ Benzinli Motosiklet – 34.990 TL

  • 🎣 Olta Seti – 499 TL

  • 🪝 Olta Kancası – 69,50 TL

  • 🐟 Sahte Balık Çeşitleri – 79,50 TL

  • 🪑 Kamp Sandalyesi – 289 TL

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

🧸 Oyuncak & Puzzle

  • 🍎 Oyuncak Meyve Kesme Seti – 119 TL

  • 🧸 Peluş Penguen – 279 TL

  • 🧩 1000 Parça Puzzle – 79,50 TL

  • 🚗 Oyuncak Arabalı Halı – 159 TL

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

🧳 Seyahat Ürünleri

  • 🧳 Valiz Büyük Boy – 839 TL

  • 🧳 Orta Boy – 739 TL

  • 🧳 Küçük Boy – 639 TL

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

🧼 Temizlik ve Kişisel Bakım

  • 🧴 Konsantre Yumuşatıcı – 65 TL

  • 🧼 Toz Deterjan – 365 TL

  • 🧪 Çamaşır Suyu – 75 TL

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

🍟 Atıştırmalıklar

  • 🍟 Cips Çeşitleri – 52,50 TL

🌿 Bahçe & Doğa

  • 🌱 Çiçek Tohumu – 20 TL

🪑 Bahçe Mobilyaları

  • 🪑 Minderli Bistro Set – 2.699 TL

  • 🪑 4+1 Bistro Set – 6.499 TL

  • 🪑 2+1 Set – 4.499 TL

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

🍽️ Mutfak Gereçleri

  • 🍰 Tatlı Tabağı – 35 TL

  • 🍽️ Servis Tabağı – 155 TL

  • 🥘 Kapaklı Servis Tabağı – 249 TL

  • 🫙 Yağlık – 199 TL

  • 🥤 Pipetli Bardak – 129 TL

  • 🥗 Salata Kasesi – 99,50 TL

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı

Fotoğraflar: A101

A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı
A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı
A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı
A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı
A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı
A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı
A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı
A101’de bu hafta yok yok! 27 Mart indirimleri başladı! Aldın Aldın kataloğu yayımlandı