RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi A101'de bu hafta ucuza iPhone 13 256 GB - 13 Pro satışı başlıyor! 2.000 TL indirimli olacak! Apple fiyatlarından daha uygun! 2 gün sonra...

A101'de bu hafta ucuza iPhone 13 256 GB - 13 Pro satışı başlıyor! 2.000 TL indirimli olacak! Apple fiyatlarından daha uygun! 2 gün sonra...

A101 markette uygun fiyatlı iPhone 13 satışı yapılacak. Bu hafta raflara gelecek iPhone 13 ve 13 Pro'lar Apple'ın resmi liste fiyatından daha ucuza satışa çıkacak. A101, bu haftaki broşüründe iPhone sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haberi paylaştı. Market zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını ilan etti. İşte kampanyaya dair merak edilenler!

11.04.2022 22:05 - Son Güncelleme: 11.04.2022 22:05
A101’de bu hafta ucuza iPhone 13 256 GB - 13 Pro satışı başlıyor! 2.000 TL indirimli olacak! Apple fiyatlarından daha uygun! 2 gün sonra...

A101 iPhone 13 modelini satışa sunacak. 256 GB'lık depolama kapasitesine sahip model A101'de indirimli satılıyor. Telefon A101'de 18.599 TL'ye satılırken iPhone 13'ün Apple resmi satış fiyatı ise 20.799 TL. İşte A101 iPhone 13 kampanyasına dair merak edilenler...

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A101’de bu hafta ucuza iPhone 13 256 GB - 13 Pro satışı başlıyor! 2.000 TL indirimli olacak! Apple fiyatlarından daha uygun! 2 gün sonra...

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A101, bu hafta perşembe günü iPhone 13 ve 13 Pro satacağını açıkladı. Telefonların A101'deki fiyatları, Apple'ın resmi liste fiyatından 2.000 TL daha ucuz olacağı belli oldu.

A101’de bu hafta ucuza iPhone 13 256 GB - 13 Pro satışı başlıyor! 2.000 TL indirimli olacak! Apple fiyatlarından daha uygun! 2 gün sonra...

Her hafta perşembe günleri teknolojik ürünlerin de yer aldığı 'Aldın Aldın' kampanyası düzenleyen A101, bu hafta yayınladığı broşürde iPhone sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir ilana yer verdi.

A101’de bu hafta ucuza iPhone 13 256 GB - 13 Pro satışı başlıyor! 2.000 TL indirimli olacak! Apple fiyatlarından daha uygun! 2 gün sonra...

Market zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını duyurdu.

A101’de bu hafta ucuza iPhone 13 256 GB - 13 Pro satışı başlıyor! 2.000 TL indirimli olacak! Apple fiyatlarından daha uygun! 2 gün sonra...

Apple'ın internet sitesinde 20.799 TL'ye sattığı iPhone 13 256 GB, A101'de 18.599 TL'den (-2.200 TL) satılacak.

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