A101'de bu hafta neler var? Haftanın ortasına geldik A101'de büyük kampanya! Aktüel kataloğu tam liste! Fiyatlar düştü işte İNDİRİMLİ ürünler...
A101 güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta A101'de neler var? Gıda ürünleri arasında Yudum marka 2,25 litrelik ayçiçek yağının 43 TL'ye düştüğü görülüyor. Elektronik ürünler arasında da Arzum marka çay makinesinin 3,99 TL'den satışa çıktığı dikkat çekiyor. İndirimli ürünleri yakalamak isteyen vatandaşlar A-101 aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. Temmuz ayının son haftalarını yaşadığımız şu günlerde A-101'de büyük kampanya başladı. İşte zincir marketin aktüel ürünler kataloğu tam liste...
20.07.2022 15:43 - Son Güncelleme: 20.07.2022 15:43
A101 zincir marketlerinin yeni aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyordu. Ve duyuru geldi bu haftanın güncel indirimli ürünleri sergilendi. Vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı. Telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik ürünlerin de satıldığı A101 marketlerinde fiyatlar tek tek düştü. Büyük kampanya ile gıda ürünlerinde de indirimler göze çarptı. Özellikle ayçiçek yağında yapılan indirim dikkat çekti. İşte indirimli ürünlerin tamamı...