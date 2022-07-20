A101'de bu hafta neler var? Haftanın ortasına geldik A101'de büyük kampanya! Aktüel kataloğu tam liste! Fiyatlar düştü işte İNDİRİMLİ ürünler...

A101 zincir marketlerinin yeni aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyordu. Ve duyuru geldi bu haftanın güncel indirimli ürünleri sergilendi. Vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı. Telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik ürünlerin de satıldığı A101 marketlerinde fiyatlar tek tek düştü. Büyük kampanya ile gıda ürünlerinde de indirimler göze çarptı. Özellikle ayçiçek yağında yapılan indirim dikkat çekti. İşte indirimli ürünlerin tamamı...