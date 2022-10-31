A101’de bu hafta neler var? 2022 YENİ aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE! Her şey indirimde! Fiyatı 19,99 TL’ye düştü! A101 Karavan, tekne, otomobil...

A101'de bu hafta neler var merak ediliyor. Zincir marketler artık kendini aştı. Son dönemde satışa çıkardığı aktüel ürünlerle çok konuşulan A101 zincir marketlerinin şimdi de elektrikli otomobil satacağı iddia ediliyor. Hali hazırda hem A101, telefon, televizyon gibi pek çok farklı ürün satıyor. Ancak böylesi hiç görülmedi. İşte A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu listesi...