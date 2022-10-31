A101'de bu hafta neler var? 2022 YENİ aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE! Her şey indirimde! Fiyatı 19,99 TL'ye düştü! A101 Karavan, tekne, otomobil...
A101'in güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Geçtiğimiz hafta tekne satan zincir marketleri bu kez de karavan satıyor. Öte yandan elektrikli araç satacağı da iddia ediliyor. Ancak net bir bilgi bulunmuyor. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğuna baktığımızda teknolojik aletlerin indirime girdiği görülüyor. Çeyiz alışverişi yapmak isteyen çiftler bu hafta telefon, ütü, plazma, çamaşır makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi, saç kesme makinesi, hava temizleyici, süpürge makinesi ve daha bir çok üründe indirimle karşılaşacak. Özellikle karavan için aktüel ürünlerini araştıranlara hemen belirtelim ki karavanın fiyatı 89.999,00 TL! İşte 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!
A101'de bu hafta neler var merak ediliyor. Zincir marketler artık kendini aştı. Son dönemde satışa çıkardığı aktüel ürünlerle çok konuşulan A101 zincir marketlerinin şimdi de elektrikli otomobil satacağı iddia ediliyor. Hali hazırda hem A101, telefon, televizyon gibi pek çok farklı ürün satıyor. Ancak böylesi hiç görülmedi. İşte A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu listesi...
A101 OTOMOBİL Mİ SATACAK?
Son aylarda A101'in karavan ve tekne satışı olmuştu. Hatta yeni katalogda karavanın fiyatı mevcut. Ancak otomobil satacağını duyanlar şoke oldu.
Sosyal medyada yer alan bilgilere göre A101'in sıradaki hedefi uygun fiyatlı elektrikli otomobil. Bazı e-ticaret sitelerinde satılan iki kişi kapasiteli, maksimum hızı saatte 45 – 50 km/s olan, kısa menzilli araçlardan satacağı konuşuluyor.
Hali hazırda bu tarz araçlar internet üzerinde 150 bin TL ile 200 bin TL arasında fiyatlardan listeleniyor. İddialar gerçekleşirse muhtemelen bu aracın A101 fiyatı 150 bin TL'nin bir tık altında olacaktır.
Elbette bunun şimdilik bir sosyal medya söylentisinden ibaret olduğunu belirtelim. Muhtemelen kesin bilgi A101'den gelecek açıklama sonrasında netleşecektir.