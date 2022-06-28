A101'de bu hafta neler var? A101 aktüel kataloğu güncellendi! 94 TL'den düştü! 36'lı yeni fiyatı ucuza raflarda! İşte %30 İNDİRİMLİ ürünler listesi...

A101'de bu hafta indirimli ürünler neler? her gün market alışverişine çıkan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel indirimli ürünler listesi bugün yayımlandı. Hem 'Haftanın Yıldızları' hem de 'Aldın Aldın' ürünleri raflardaki yerini aldı. Bugünden itibaren Sunny Lateafe Çay Makinesi 249 TL'ye, Tecno Spark 128 GB 4 GB RAM 6.8'' Cep Telefonu 2.299 TL'ye, Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Halı 5M2 199 TL'ye, tekli porselen ürünler de 10 TL'ye satılmaya başlandı. İşte tam liste...