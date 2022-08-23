A101'de Ağustos'un son indirimi! Böylesi bir daha olmaz! Çeyiz alışverişi, düğün telaşı olanlara müjde! İşte A101 İNDİRİMLİ aktüel ürünler kataloğu listesi
Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken son indirimli ürünler de yoğun ilgi görüyor. A101 marketlerinde bu hafta elektronik eşyalar, çeyiz ihtiyaçları, gıda ve daha bir çok üründe indirim uygulandı. A101 güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar kataloğu inceledikten sonra kendilerine en yakın A101 marketlerine akın edecek. Peki bu hafta hangi ürünlerde indirim var? A101 yepyeni aktüel ürünleri tam LİSTE haberimizde yer alıyor. İşte detaylıca inceleyebileceğiniz yeni indirimler...
23.08.2022 13:21 - Son Güncelleme: 23.08.2022 13:21
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Düğünü olanlar, çeyiz alışverişine koşanlar, ev eşyalarını yenilemek isteyenler dikkat! Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu tam size göre! Ütü, tost makinesi, plazma, telefon, süpürge makinesi, beyaz eşyalar çok çok uygun fiyata satılıyor. Markete giren eli boş dönmeyecek. Merakla beklenen kataloğun yayımlanmasıyla vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte A101 İNDİRİMLİ aktüel ürünler kataloğu listesi