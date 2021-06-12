A101'de 7 üründe %56'ya ulaşan ucuzluk! A101 12 Haziran aktüel kataloğunda şıkır şıkır ürün yelpazesi!
A101 12 Haziran aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler sabah saatleriyle birlikte raflarda yerini alırken fırsatlar merak ediliyor. A101'de bu hafta sonu Tarabya Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri, Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma, Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3, 10'lu Nescafe Kahve 2'si 1 Arada, Birşah Süt Tam Yağlı, Xroll İncecik Gofret Fındık Kremalı, Çerezya Tuzlu Fıstık, Slazenger Erkek Edt Power, Nimet Çiya Tohumlu Kekikli Ekmek ürünleri var. Ayrıca 10 TL ve üzeri fırsatlarda Tursıl Sıvı Deterjan, Vernel Yumuşatıcı Konsantre Sensitive, 6'lı Gillette Permatik Tıraş Bıçağı ve 8'li Papia Tuvalet Kağıdı 3 Katlı ürünleri bulunuyor.
A101'de 7 üründe %56'ya ulaşan ucuzluk! A101 12 Haziran aktüel kataloğunda şıkır şıkır ürün yelpazesi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şubelerden bugünden itibaren 10'lu Nescafe Kahve 2'si 1 Arada, Tarabya Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri, Nimet Çiya Tohumlu Kekikli Ekmek, Çerezya Tuzlu Fıstık, İncecik Gofret Fındık Kremalı ve Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma ürünleri merak ediliyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde ise yüzde 56'ya varan indirim fırsatı tercih edilecek. İşte A101 12 Haziran aktüel kataloğu ürün listesi