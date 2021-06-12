A101'de 7 üründe %56'ya ulaşan ucuzluk! A101 12 Haziran aktüel kataloğunda şıkır şıkır ürün yelpazesi!

A101 12 Haziran aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler sabah saatleriyle birlikte raflarda yerini alırken fırsatlar merak ediliyor. A101'de bu hafta sonu Tarabya Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri, Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma, Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3, 10'lu Nescafe Kahve 2'si 1 Arada, Birşah Süt Tam Yağlı, Xroll İncecik Gofret Fındık Kremalı, Çerezya Tuzlu Fıstık, Slazenger Erkek Edt Power, Nimet Çiya Tohumlu Kekikli Ekmek ürünleri var. Ayrıca 10 TL ve üzeri fırsatlarda Tursıl Sıvı Deterjan, Vernel Yumuşatıcı Konsantre Sensitive, 6'lı Gillette Permatik Tıraş Bıçağı ve 8'li Papia Tuvalet Kağıdı 3 Katlı ürünleri bulunuyor.

12.06.2021 09:58 - Son Güncelleme: 12.06.2021 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





