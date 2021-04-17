A101'de 16 üründe varan yüzde 54'e ulaşan dev ucuzluk! A101 17 Nisan aktüel kataloğuyla indirim dakikaları!

A101 17 Nisan aktüel kataloğuyla bu hafta sonu özellikle 10 TL ve üzeri alışverişlerde satışa sunulan 16 indirimli ürün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Temizlikten sebze meyveye kadar geniş bir yelpazenin bulunduğu kataloğda İndo Mie Noodle Bardak Tavuklu, 12'li Mistral Tuvalet Kağıdı Üç Katlı, Signal White Now Diş Macunu, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi, Nestle Crunch Sütlü Pirinç Patlaklı Çikolata, Marmarabirlik Yağlı Salamura Siyah Zeytin, Nescafe 2'si 1 Arada, Uni Soft Islak Havlu Sensitive, Glıss Şampuan Fıber Therapy, Greenworld Kolonya Aerosol ve Nescafe 3'ü 1 Arada Sütlü Köpüklü ürünleri var.

17.04.2021 16:31 - Son Güncelleme: 17.04.2021 16:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





