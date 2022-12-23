A101 yılbaşı müjdesini patlattı! 400 TL alışveriş detayı! Aktüel ürünler kataloğu az evvel çıktı! 36 TL'ye düştü! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

A101'de 'Haftanın Yıldızları ve 'Aldın Aldın' ürünleri açıklandı. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan A101, bu haftanın indirimli ürünlerini sergiledi. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? 10 TL ve üzeri alışverişlerde Yudum Omega 3 bitkisel karışım yağı 1 L 56,90 yerine 36 TL'ye, Selpak 8'li tuvalet kağıdı da 89,90 yerine 45 TL'ye satılacak. Kaçırmak istemeyenler için güncel A101 indirimli ürünlere haberimizde yer verdik. İşte A101 yeni aktüel ürünler kataloğu ve 400 TL alışveriş detayı...