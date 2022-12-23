A101 yılbaşı müjdesini patlattı! 400 TL alışveriş detayı! Aktüel ürünler kataloğu az evvel çıktı! 36 TL'ye düştü! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...
A101'in güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, elektronik ürünler, giyimde dev indirim kampanyası başladı. Ayrıca 23 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli 400 TL'lik alışverişe 40 TL değerinde bakiye aktarılacağı müjdelendi. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte tüm zincir marketler de büyük kampanyalar yapmaya başladı. A101 marketlerinde de başlatılan kampanya kapsamında onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. İşte A101 güncel kampanyalar ve yeni aktüel ürünler kataloğu listesi...
23.12.2022 09:21 - Son Güncelleme: 23.12.2022 09:25
A101'de 'Haftanın Yıldızları ve 'Aldın Aldın' ürünleri açıklandı. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan A101, bu haftanın indirimli ürünlerini sergiledi. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? 10 TL ve üzeri alışverişlerde Yudum Omega 3 bitkisel karışım yağı 1 L 56,90 yerine 36 TL'ye, Selpak 8'li tuvalet kağıdı da 89,90 yerine 45 TL'ye satılacak. Kaçırmak istemeyenler için güncel A101 indirimli ürünlere haberimizde yer verdik. İşte A101 yeni aktüel ürünler kataloğu ve 400 TL alışveriş detayı...