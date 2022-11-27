A101 yeni hafta aktüel kataloğu yayında! Start verildi indirime girdi 25 TL altına düştü! 27 Kasım'dan itibaren çay, peynir, elektronik ürünler...
Yeni haftaya giriyoruz. A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 2 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak ürünler belli oldu. 2 ayrı katalog yayımlayan A101 marketleri hem 'Haftanın Yıldızları'nı hem de 'Aldın Aldın' ürünlerini açıkladı. Her iki katalogda da gıda ürünleri yer alıyor. Bu hafta A101'de hangi ürünlerde indirim var diye soran vatandaşlar listeye bakarak tüm ürünleri görebilir. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ.
27.11.2022 16:38 - Son Güncelleme: 27.11.2022 16:40