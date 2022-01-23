Yeni hafta A101 aktüel kataloğu yayında! Fiyatlar yarıdan da fazla indirildi! 21,95'e kadar düştü! 8'li halde satılıyor! O ürünler...

A101 yeni hafttanın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın indirimli ürünleri merakla bekleniyordu. Beklenen kataloğun yayımlanmasıyla birlikte indirimli ürünler de belli oldu. Peki bu hafta en çok indirim yapılan ürün hangisi? A101 marketlerine giden 28 Ocak tarihine kadar katalogda yer alan indirimli ürünleri alabilecek. İşte tek tek inceleyebileceğini A101 22-28 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı...