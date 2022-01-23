Yeni hafta A101 aktüel kataloğu yayında! Fiyatlar yarıdan da fazla indirildi! 21,95'e kadar düştü! 8'li halde satılıyor! O ürünler...
A101'in merakla beklenen yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 28 Ocak'a kadar sürecek kampanyada hangi ürünlerde indirim yapıldığı merak ediliyor. Bu hafta A101 zincir marketlerinde kahvaltılıklar, Şenpiliç'ten köfeler, yoğurt, bebe bisküvisi, tuvalet kağıdı, et ve süt ürünleri indirime girdi. Selpar parfümlü tuvalet kağıdı (8'li) 43,75 TL'den 21,95 TL'ye düştü. İşte A101 bu hafta yepyeni aktüel ürünler kataloğu tam liste...
23.01.2022 17:27
- Son Güncelleme: 23.01.2022 17:27
A101 yeni hafttanın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın indirimli ürünleri merakla bekleniyordu. Beklenen kataloğun yayımlanmasıyla birlikte indirimli ürünler de belli oldu. Peki bu hafta en çok indirim yapılan ürün hangisi? A101 marketlerine giden 28 Ocak tarihine kadar katalogda yer alan indirimli ürünleri alabilecek. İşte tek tek inceleyebileceğini A101 22-28 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı...