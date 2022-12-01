A101, ŞOK, Tarım Kredi indirimlerini başlattı! Yılbaşı geliyor alışveriş fişeği çakıldı! 1 Aralık 2022 aktüel kataloğu FİYAT LİSTESİ! Fiyatlar düştü...

2023 yılına girmemize son 1 ay kaldı. Aralık ayı itibariyle zincir marketler indirim kampanyalarını güncelledi. Bu hafta üç zincir markete giden vatandaşlar onlarca üründe indirimle karşılaşacak. Bizler de Takvim.com.tr ekibi olarak 1 Aralık A101, ŞOK, Tarım Kredi marketlerinin yeni indirimli ürünlerinin tamamına liste halinde haberimizde yer verdik. Bu hafta A101'de Samsung 58AU7000 58" 4K Crystal Ultra HD TV 11.599,00 TL, Tarım Kredi'de Filiz çay 189,90 TL, ŞOK'ta da tuvalet kağıdı 99,90 TL'ye satılıyor. İşte tüm liste...