A101, ŞOK Migros’ta haftanın yeni indirimleri belli oldu! Fiyatlar yarıya indi: 65 TL’den 25 TL’ye düştü! 3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi!

A101, ŞOK ve Migros'un yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni hatfaya girilmesiyle zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta Migros, ŞOK ve A101 gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler yaptı. Peki hafta içi zincir marketlerde hangi ürünler indirimden satılıyor? A101'de İçim Kaymaklı Tava Yoğurt 19,75 TL'den satılıyor. Migros'ta Pınar yoğurt 31, 95 TL'den, ŞOK'ta da Finish Tablet 90'lı 55,95,95 TL'den satılıyor. İşte üç marketin aktüel ürünler kataloğu tam liste...