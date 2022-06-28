A101, ŞOK, BİM, Migros, CarrefourSA okul kırtasiye 2022 kataloğu YAYINLANDI! %35-40 indirimli kalem, defter, çanta, suluk 6,99 TL'den başlayan fiyatlarla!
Okulların açılmasına kısa bir süre kala A101, ŞOK, BİM, MİGROS'a okul eşyalarının ne zaman geleceği merak ediliyordu. Yayımlanan yeni kataloglarda okul eşyalarına yer verildi. Okul ile ilgili öğrencilerin ihtiyacı olan her şey A101, BİM, ŞOK, Migros raflarında ve online satışlarda yer almaya başladı. İşte okul çantaları, sulu boya, A4 kağıdı ve daha bir çok malzemelerin bulunduğu A101, ŞOK, BİM, Migros, CarrefourSA okul kırtasiye 2022 kataloğu!
28.06.2022 13:38 - Son Güncelleme: 28.08.2022 14:00
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eylül'ün 12'sinde okullarda yeni eğitim öğretim döneminin başlanacağını duyurdu. A101, ŞOK, BİM, Migros'a okul eşyaları ne zaman gelecek? sorusu yeni yayınlanan kataloglarla birlikte yanıt buldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Ağustos ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde tüm okul ihtiyaçlarını ucuz fiyatlarla karşılayabilecek. Birbirinden indirimli ve kaliteli kırtasiye ürünleri raflarda ziyaretçileri için hazır hale getirildi. İşte A101, ŞOK, BİM, Migros, CarrefourSA okul kırtasiye 2022 kataloğu!