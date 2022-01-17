A101, MİGROS, ŞOK, BİM haftanın yeni indirimlerini duyurdu! 4 zincir market aktüel kataloğundaki fiyatları güncelledi: 46,50 liradan 27,90’a indi

Vatandaşların merakla beklediği A101, MİGROS, ŞOK, BİM yepyeni güncel aktüel ürünler kataloğu an itibariyle yayımlandı. A101, MİGROS, ŞOK, BİM haftanın yeni indirimlerini duyurdu! 4 zincir market aktüel kataloğundaki fiyatları güncelledi. Düşen fiyatları görenler marketlere akın etmeye başladı. Özellikle gıda ürünlerindeki indirimler vatandaşların dikkatini çekti. Bir süredi pahalıya satılan sıvı yağ, salça gibi ihtiyaç ürünleri aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında indirimden satıldığı göze çarpıyor. İşte 4 marketin kataloğu tam liste...