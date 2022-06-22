A101, Migros, Carrefoursa! Market market 2022 kurbanlık koli fiyatları! Büyükbaş kurbanlık paketi: Kemikli, kemiksiz 17 gr, 20 gr koç...

A101'in aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda kurbanlık kolisi listesi de yer aldı. 23 Haziran 2022 tarihli aktüel katalogdaki listede en az 16 gr Karaman koç 3.195 TL, büyükbaş 1/7 hisse ise 3.595 TL olarak dikkat çekti. Migros da kurbanlıklar hakkında detaylı bilgi paylaştı. İşte Büyükbaş kurbanlık paketi: Kemikli, kemiksiz 17 gr, 20 gr koç...