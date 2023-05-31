A101 KATALOG! 1 Haziran ucuz ürünleri az evvel görücüye çıktı! A101'de bu hafta neler var? Zam geldi derken yağ, çay, zeytin indirimi...
A101 1-2-3-4-5-6-7 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Bugünden itibaren A101 marketlerine giden 100'den fazla üründe indirimle karşılaşacak. Hem Haftanın Yıldızları kataloğu hem de Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta A101'de neler var? A101'de hangi ürünler indirimde? Yağ, çay, zeytin, tuvalet kağıdı, elektronik ürünler, plazma...
31.05.2023 16:14 - Son Güncelleme: 31.05.2023 16:14
A101'de bu hafta neler var sorusunun yanıtı geldi. Bugün itibariyle indirim kataloğu yayımlandı. 31 Mayıs'ta ayrı 1 Haziran'dan itibaren ayrı indirimler uygulanıyor. İşte kataloğun tamamı...