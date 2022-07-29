A101 hafta sonuna hızlı girdi! A101 marketleri aktüel ürünler kataloğunda yayımlandı! 30 Temmuz 2022 bu haftaya özel düştü! 27,95 TL...

A101 marketlerinin güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirimler 30 Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlıyor. Gıda ürünlerinde, elektronik eşyalarda, sıfır telefonlarda indirim uygulandı. Eksikliklerini tamamlamak isteyen yeni evli çiftler ya da evlenecek olanlar, telefona ihtiyacı olanlar buraya! İşte yepyeni aktüel ürünler katlaoğu tam liste...