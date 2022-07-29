A101 hafta sonuna hızlı girdi! A101 marketleri aktüel ürünler kataloğunda yayımlandı! 30 Temmuz 2022 bu haftaya özel düştü! 27,95 TL...
Zincir marketlerde şölen başlıyor. Hafta sonu geldi çattı. Peki A101'de bu hafta sonu hangi ürünler indirimde? A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayımlandı mı sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 30 Temmuz 2022 tarihinde dev kampanya başlıyor. Duyuru az önce geldi. A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar merakla bu hafta sonunun indirimli ürünlerini bekliyor. Dana kasap sucuk 400 g 43,50 TL, Ekici tam yağlı süzme peynir 27,95 TL' ye düştü. İşte A101 marketlerinde bu haftanın en çok dikkat çeken indirimleri...
29.07.2022 21:45 - Son Güncelleme: 29.07.2022 21:45
A101 marketlerinin güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirimler 30 Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlıyor. Gıda ürünlerinde, elektronik eşyalarda, sıfır telefonlarda indirim uygulandı. Eksikliklerini tamamlamak isteyen yeni evli çiftler ya da evlenecek olanlar, telefona ihtiyacı olanlar buraya! İşte yepyeni aktüel ürünler katlaoğu tam liste...