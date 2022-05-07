A101, BİM, ŞOK ve Migros'ta hafta sonu market alışverişine çıkacak olanlara müjde! 150 TL indirim yapılacak!
Yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde giderek pahalılaşan gündelik hayat şartları, vatandaşların gıda alışverişleri karşılığında harcadıkları tutarlara da direkt olarak etki etmeye başladı. Temel gıda ihtiyaçlarını karşılarken dahi bütçe desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara, kamu bankasından müjdeli haber geldi. İşte Vakıfbank'ın yeni alışveriş kampanyasına yönelik haberin ayrıntıları
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketler sergilemesi, tedarik zincirlerinde çeşitli problemlerin yaşanması ve diğer faktörlerin ortaya çıkması neticesinde pahalılaşan gıda fiyatları, vatandaşların bütçelerinin sarsılmasına sebep oldu. Yapılan hizmet ve hizmet ürünü zamları karşısında hem geçinmeye hem de temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar, harcamaları konusunda nakit desteği arayışı içerisine girdiler.
Vatandaşların gündelik ihtiyaçlarını karşılamaları adına geliştirdiği kredi kampanyaları ile bankacılık sektöründe bir adım öne çıkmayı başarmış olan Vakıfbank, artan gıda fiyatlarına karşı da vatandaşın yanında yer aldığını duyurarak yeni bir alışveriş kampanyası geliştirdiğini bildirdi.
Vakıfbank Alışveriş Kampanyası 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve son olarak geliştirmiş olduğu bayram kredisi ile gündeme gelen Vakıfbank, yeni dönemde artan gıda fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer aldığını duyurdu.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan gıda alışverişi kampanyasının ayrıntılarına göre World kart aracılığı ile harcanan her 200 TL'ye 15 TL, toplamda 150 TL tutarında World Puan hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.