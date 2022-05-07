A101, BİM, ŞOK ve Migros’ta hafta sonu market alışverişine çıkacak olanlara müjde! 150 TL indirim yapılacak!

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketler sergilemesi, tedarik zincirlerinde çeşitli problemlerin yaşanması ve diğer faktörlerin ortaya çıkması neticesinde pahalılaşan gıda fiyatları, vatandaşların bütçelerinin sarsılmasına sebep oldu. Yapılan hizmet ve hizmet ürünü zamları karşısında hem geçinmeye hem de temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar, harcamaları konusunda nakit desteği arayışı içerisine girdiler.