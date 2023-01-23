A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri ÇILDIRDI! 8’lisi 60 TL bile değil 59 TL’ye düştü! Et, yumurta, tuvalet kağıdı, sürpriz ürünler...

Yeni hafta geldi A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri kampanyalarını duyurdu. Bu hafta 4 zincir markette çılgın indirim başladı. 4 zincir marketten herhangi birine giden vatandaşlar indirimlerden hemen faydalanabilecek. Her marketin indirim günleri farklılık göstermekle birlikte 4 markette de gıdada, elektronik ürünlerde ve çeyiz ürünlerinde indirim uygulanması dikkat çekti. İşte A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri bu haftaki indirim kataloğu...