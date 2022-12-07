A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz ayçiçek yağı... Ocak geliyor her şey indirime girdi! 2 tane Ayçiçek yağı fiyatı 99 TL altına düştü!
2023 yılı için geri sayım başlamışken zincir marketlerde de güncel kampanyalar duyuruldu. Özellikle ayçiçek yağı fiyatlarındaki indirim dikkat çekti. Flaş duyuruya göre 2 tane Ayçiçek yağı fiyatı 99 TL altından satılmaya başlandı. Peki hangi markette ne kadar satılıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros güncel yağ fiyatları...
07.12.2022 10:36 - Son Güncelleme: 07.12.2022 10:36
Ayçiçek yağını uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar sıklıkla internette zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Ancak bu kez öyle bir indirim yapıldı ki vatandaşlar ikişer ikişet kapıp evine götürecek. İster 1 litrelik ister 5 litrelik alın! Kampanyadan faydalanmak isteyenler hemen marketlere koşuyor! Son dakika bilgisine göre zincir marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları düştü. A101 marketlerinde 2 adet Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 100 TL altından satılmaya başlandı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros Ayçiçek yağı fiyatları...