A101, BİM, ŞOK, Migros’ta en ucuz ayçiçek yağı... Ocak geliyor her şey indirime girdi! 2 tane Ayçiçek yağı fiyatı 99 TL altına düştü!

Ayçiçek yağını uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar sıklıkla internette zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Ancak bu kez öyle bir indirim yapıldı ki vatandaşlar ikişer ikişet kapıp evine götürecek. İster 1 litrelik ister 5 litrelik alın! Kampanyadan faydalanmak isteyenler hemen marketlere koşuyor! Son dakika bilgisine göre zincir marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları düştü. A101 marketlerinde 2 adet Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 100 TL altından satılmaya başlandı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros Ayçiçek yağı fiyatları...