A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa’da yılbaşı alışverişi başladı! Beş zincir marketin yılbaşı aktüel kataloğu yayında: Hediyelik ürünlerde..

Yılbaşı için hazırlıklar son sürat devam ederken marketlerin yeni yıla özel hazırladığı aktüel katalogları da merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da zincir marketler yılbaşı özel aktüel kataloğunu yayınladı. Neler var neler! Hediyelik eşyalardan gıdaya, elektronik ürünlerden tekstil ürünlerine akla hayale gelebilecek pek çok üründe büyük indirimler yapıldı. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa'da yılbaşı alışverişi başladı. İşte beş zincir marketin aktüel ürünler kataloğunun tamamı.