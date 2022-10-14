A101, BİM, ŞOK markete giden şoku yaşayacak! Bu ürünler tarih oluyor! Hepsi birer birer raftan kaldırılacak!

Eğer bu konuda yapılan çalışmalar başarılı olursa zincir marketlerin bazı ürünleri satmasının önüne geçilecek. Ayrıca marketlerin çalışma saatlerinin de yeniden düzenlenebileceği de sosyal medyada konuşulan haberler arasındadır. Henüz bu konuda yasal bir çalışma olmasa da gelen açıklamalar bile sosyal medyada tepkilere sebep olmuştur.