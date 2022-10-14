A101, BİM, ŞOK markete giden şoku yaşayacak! Bu ürünler tarih oluyor! Hepsi birer birer raftan kaldırılacak!
Süpermarketlerde her türlü ürünün bulunması müşterilerin işini oldukça kolaylaştırmaktadır. İnsanların bütün ihtiyaçlarını tek bir noktadan rahatlıkla giderebilmektedir. Fakat bu durum zincir marketlerin dışında kalan büfe ve market gibi satış noktalarının işini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu durumun düzeltilebilmesi için çeşitli çalışmaların başlayacağına dair önemli isimlerden açıklamalar geldi.
14.10.2022 11:28 - Son Güncelleme: 14.10.2022 11:28
Eğer bu konuda yapılan çalışmalar başarılı olursa zincir marketlerin bazı ürünleri satmasının önüne geçilecek. Ayrıca marketlerin çalışma saatlerinin de yeniden düzenlenebileceği de sosyal medyada konuşulan haberler arasındadır. Henüz bu konuda yasal bir çalışma olmasa da gelen açıklamalar bile sosyal medyada tepkilere sebep olmuştur.
Ayrıca küçük işletmelere de bir satış yasağı gelip gelmeyeceğine dair bir bilgide henüz bulunmamaktadır. Kimi insanlar yapılan bu çalışmanın küçük işletmeleri koruma konusunda büyük katkı sağlayacağını söylese de gelişmiş ülkelerde bu tarz uygulamaların olmaması sonuçlarını kestirmeyi zorlaştırmaktadır.