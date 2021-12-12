A101, BİM, ŞOK haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu. Üç zincir market aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Envai çeşit ürün 5 TL'ye kadar düştü. Zincir marketlerin bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda büyük indirimler yer alıyor. Her hafta birbirinden kullanışlı ürünleri indirim kataloğuna ekleyen A101, BİM ve ŞOK marketlerinin yeni haftadaki aktüel ürünleri merak ediliyor. Peki, bu hafta A101, BİM, ŞOK'ta indirimli ürünler hangileri? İşte A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu...