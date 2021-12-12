A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros un fiyatları! 1, 2, 5, 10 KG un güncel fiyatı ne kadar? Hangi markalarda indirim var?
Tüm illerden vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin fiyatlarını merak ediyor ve karşılaştırma yapmak istiyor. En çok kullanılan gıda ürünlerinden un fiyatının kilosuna ve marketlere göre değişen fiyatını öğrenmek isteyenler marketlere giderek tek tek dolaşmak yerine kolayca bilgi edinmek istiyor. A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros un fiyatlarını sizler için haberimizde derledik. Hangi markalarda ne kadar indirim olduğunu 1, 2, 5, 10 KG un güncel fiyatının A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros marketlerde ne kadardan satıldığına dair bilgileri inceleyebilir bütçeniz için en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
12.12.2021 13:05
- Son Güncelleme: 12.12.2021 13:12
A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros un fiyatları gün içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Pek çok lezzetli yiyecek yapımında kullanılan ve temel ihtiyaçlardan biri olan unu bütçesine en uygun fiyatla almak istyenler hangi marketlerde hangi marka unların bulunduğunu, kaç KG'mın kaç liraya satıldığını öğrenmek istiyor. Sizlere kolaylık sunmak ve tek tek marketleri gezmekle uğraşmamanız için A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros un fiyatlarını haberimizde derledik.