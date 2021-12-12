A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros un fiyatları! 1, 2, 5, 10 KG un güncel fiyatı ne kadar? Hangi markalarda indirim var?

A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros un fiyatları gün içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Pek çok lezzetli yiyecek yapımında kullanılan ve temel ihtiyaçlardan biri olan unu bütçesine en uygun fiyatla almak istyenler hangi marketlerde hangi marka unların bulunduğunu, kaç KG'mın kaç liraya satıldığını öğrenmek istiyor. Sizlere kolaylık sunmak ve tek tek marketleri gezmekle uğraşmamanız için A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros un fiyatlarını haberimizde derledik.