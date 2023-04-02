A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 2-3-4-5-6-7 Nisan’da ayçiçek yağı 146 TL’nin altında satılacak! Yoğurt, soğuk baklava, meyve çeşitleri...

Yeni haftanın indirimleri belli oldu! A101'de bu hafta yüzlerce üründe dev indirimler yapıldı. Vatandaşların her hafta araştırdığı güncel akteül ürünler kataloğu yenilendi. İşte A101 2-7 Nisan 2023 aktüel ürünleri.