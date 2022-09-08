A101 aktüel kataloğu 8 Eylül yayımda! İPHONE 11,12,13,14 64 GB, 128 GB fiyatları! Reeder telefon fiyatları DÜŞTÜ! 2.119 TL’ye...

A101'de bu hafta telefon fiyatları indirime girdi. İphone 14'ün tanıtıldığını duyanlar zincir marketlerdeki telefon fiyatlarını araştırmaya başladı. 8 Eylül 2022 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Ucuza telefon almak isteyen vatandaşlar A101 aktüel kataloğunu incelemek istiyor. Hemen şunu belirtelim ki A101'de Reeder P13 Blue Maz Pro Lite 2022 2.199 TL'ye satılmaya başladı. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu listesi! Peki İPHONE 11,12,13,14 fiyatı ne kadar? A101'de İPHONE 11,12,13,14 var mı?