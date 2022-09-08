A101 aktüel kataloğu 8 Eylül yayımda! İPHONE 11,12,13,14 64 GB, 128 GB fiyatları! Reeder telefon fiyatları DÜŞTÜ! 2.119 TL'ye...
A101 8 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bir önceki gün Apple İphone 14'ün tanıtımını yaptı. Buna göre iPhone 14: 30.999 TL, 14 Plus: 34.999 TL, 14 Pro: 39.999 TL, 14 Pro Max: 43.999 TL'den satışa sunuldu. A101 marketlerinde dönem dönem İphone satılıyor. Apple'nin 14'ü tanıtmasıyla birlikte 8 Eylül A101 aktüel kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki İphone 11,12,13 64 GB, 128 GB fiyatı düştü mü? A101'de 11,12,13,14 var mı, satılıyor mu? İşte fiyatı düşen ürünler: A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!
08.09.2022 09:36 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:36
A101'de bu hafta telefon fiyatları indirime girdi. İphone 14'ün tanıtıldığını duyanlar zincir marketlerdeki telefon fiyatlarını araştırmaya başladı. 8 Eylül 2022 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Ucuza telefon almak isteyen vatandaşlar A101 aktüel kataloğunu incelemek istiyor. Hemen şunu belirtelim ki A101'de Reeder P13 Blue Maz Pro Lite 2022 2.199 TL'ye satılmaya başladı. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu listesi! Peki İPHONE 11,12,13,14 fiyatı ne kadar? A101'de İPHONE 11,12,13,14 var mı?