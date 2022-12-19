A101 19-22 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! Sepetteki tüm ürünlerin fiyatı düştü! 7.5 TL’ye satışta! Gıda, yılbaşı, beyaz eşya...

A101 zincir marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimde merak ediliyordu. Vatandaşlar yeni haftada market alışverişine çıkmak için harekete geçti. Öncesinde aktüel ürünler kataloğunu araştırmak isteyenler A101'e yöneldi. Bu noktada A101 19-22 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi gördü. İşte A101'de fiyatı düşen ürünlerin tamamı...