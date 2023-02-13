A101 13-17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı! 12 üründe indirim az evvel başladı, güncellendi! 48’lisi 109,90! Ayçiçek yağı, patates...

A101'in yeni kataloğu yayımlandı. Kataloğa bakanlar hemen A101 marketlerinin yolunu tutuyor. İndirimlerin 17 Şubat'ta sona ereceği açıklandı. 13-17 Şubat Haftanın Yıldızları kataloğunun yanı sıra, 16 Şubat itibariyle de Aldın Aldın kataloğundaki ürünler indirimli satılacak. Vatandaşlar yeni haftanın aktüel ürünlerini görmek için araştırmalara koyuldu. Peki bu hafta A101'de neler var neler? Torku Ayran 2,5 L38,50, Şahin Sucuk Dana Kangal Fermente 220 G 59,75'ten satılıyor. İşte A101 13-17 Şubat 2023 kataloğu tam listesi...