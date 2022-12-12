A101 12 Aralık aktüel kataloğu ÇIKTI! Yeni hafta indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ 2022! Yudum Ayçiçek yağı 36 TL! Pirinç, tavuk...

A101 güncel aktüel ürünler listesini yayınlamaya devam ediyor. Ocak 2023'e az bir süre kala son 2022 indirimlerini duyuran zincir marketleri bir çok kampanyayı peş peşe açıkladı. Fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler yeni A101 aktüel ürünler kataloğunu incemeye başladı. 12 Aralık 2022 tarihinde başlayan indirimlerin büyük çoğunluğu 30 Aralık'a kadar sürecek. İşte A101 yepyeni aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ...