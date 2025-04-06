A101 10 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Ev Elektroniğinden Bebek Bakım Ürünlerine, Bu Hafta Raflarda Neler Var?

Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında çelik kettle, airfryer, mega blender seti gibi mutfak elektroniği ürünleri yer alırken, hobi kesim makinesi de el işi ve evde üretim yapmak isteyenlerin ilgisini çekecek nitelikte. Bebekli aileler için ise bu hafta geniş bir yelpaze sunuluyor: Otomatik bebek tırnak kesme makinesi, otomatik tırnak törpüsü seti, karanlıkta parlayan bebek battaniyesi, mama sandalyesi ve 4 parça mama seti gibi ürünler ailelerin alışveriş listelerine eklenmeye aday.