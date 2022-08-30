A101 1 Eylül okul kırtasiye malzemeleri KATOLOĞU! Kalem, silgi, defter, çanta, A4, sulu boya 3,95 TL’den başlayan fiyatlarla!

1 Eylül 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Teknoloji ürünlerinden gıda ürünlerine birçok ürünün yer aldığı katalogda okul malzemeleride yer alacak. A101 marketler resmi internet adresi üzerinden yaptığı paylaşımla okul ürünlerinin satışa çıkacağını açıkladı. Peki, A101'e okul malzemeleri ne zaman geliyor? İşte detaylar...