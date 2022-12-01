A101 1 Aralık 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! Yeni ay geldi indirimler başladı! Hepsi 99,99 TL altında satışta! Pirinç, çay, yağ, 32’li tuvalet kağıdı...

Aralık ayı geldi A101 flaş indirimlerini duyurdu! Yeni ay kampanyası yarın başlıyor. 1 Aralık 2022 itibariyle envai çeşit üründe dev indirimler uygulanacak. Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 1 Aralık'tan itibaren onlarca elektronik ürün şoke eden indirimli fiyatlarıyla satılacak. Vatandaşlar güncel fiyatları görünce ağzı açık kaldı. Katalog şimdiden yoğun ilgi görürken henüz inceleme fırsatı olmayanlar için A101'in yeni indirimlerine liste halinde haberimizde yer verdik. Hepsi 99,99 TL altında satışta! Pirinç, çay, 32'li tuvalet kağıdı, Ayçiçek yağı...