99,00,01,02 yılları sonrasına müjde! Kısmi ERKEN EMEKLİLİK etiketi basıldı! 2023 Nisan'da bunu yapın... 1.800, 1455, 3600 günden ÇAT DİYE emekli olun!
Kısmi emeklilik hakkında araştırmalar hızlandı. Erken emeklilik için yasalar kapsamında çalışanların bazı hakları bulunuyor. Şartları yerine getirenler emeklilik hayaline ulaşabilir. İşte 3600, 1455, 1800 günden kısmi emeklilik fırsatı...
26.02.2023 10:07 - Son Güncelleme: 26.02.2023 10:08
Erken emeklilik ve kısmi emeklilik şartları hakkında alınan son kararlar merak ediliyor. EYT'nin ertelenmesinin ardından daha düşük primle emekli olmak isteyenler sunulan imkanları araştırmaya başladı. Prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını karşıladığınızda 4a, 4b, 4c fark etmeden kolaylıkla erken emekli olabileceksiniz. 1.800, 1451, 3600 prim günle erken emeklilik fırsatlarını sizler için derledik. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve kısmi emeklilik şartları...