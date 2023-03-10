%9,8 EK ZAM + %8 Toplu Sözleşme! SSK (2000 ö.-s.), Bağkur'lu emekliye 6.001 TL HAM MAAŞ geliyor! İlmik ilmik 4A-4B-4C yeni MAAŞ tablosu!
Ocak ayında emekli memura %30 zam ve ek iyileştirmeler yapıldı. Zamlı maaşlarına kavuşan vatandaşlar şimdi de Temmuz zammı için hesaplamalara başladı. TÜİK tarafından açıklanan 2 aylık enflasyon verileri %9,8 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar oluşan bu enflasyon farkı kapsamında yeni maaş tablosunu kalem kalem hesapladı. Peki, Temmuz'da emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak? Emekli ve memura ek zam var mı? İşte tüm detaylar ve maaş tablosu haberimizde!
SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerine 2023 Temmuz zammı müjdesi geldi. Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı! Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. TÜİK tarafından Şubat enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir çok detay da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Temmuz'da emekli ve memurlar kaç TL maaş alacak? İşte detaylar...
Temmuz ayında yapılması beklenen zam hakkında araştırmalar her geçen gün artıyor. Ocak zammı sonrası gözler Temmuz zammına çevrildi. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak merak ediliyor. İşte detaylar;
TEMMUZ'DA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
TÜİK son olarak Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2 aylık toplam enflasyon yüzde 9,8 oldu. Ocak ayında enflasyon yüzde 6.65, Şubat ayında ise 3.15 olarak açıklandı.