%9,8 EK ZAM + %8 Toplu Sözleşme! SSK (2000 ö.-s.), Bağkur'lu emekliye 6.001 TL HAM MAAŞ geliyor! İlmik ilmik 4A-4B-4C yeni MAAŞ tablosu!

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerine 2023 Temmuz zammı müjdesi geldi. Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı! Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. TÜİK tarafından Şubat enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir çok detay da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Temmuz'da emekli ve memurlar kaç TL maaş alacak? İşte detaylar...