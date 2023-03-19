%9.8 + %20,2 ARA ZAM! Seçim öncesi SON İLTİMAS! 7.150 TL emekliye, 15.402 TL memura, 11.50 TL asgari ücrete EK ZAM! Nisan-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU...

Memura, emekliye ara zam vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Nisan ayına az bir süre kala memura ek zam konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl ara zam ile birlikte asgari ücret 5.500 TL'ye yükselirken 2023 yılı ile 8 bin 500 TL'ye yükseldi. Yeni zamların ardından emekliler ve memurlar ara zam hakkında araştırmalara başladı. 2023 yılı içerisinde memur ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Öte yandan maaşlara ek zam geleceği de iddia ediliyor. İşte memura, işçiye ek zam müjdesi ve detaylar...