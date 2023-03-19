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Haberler Ekonomi %9.8 + %20,2 ARA ZAM! Seçim öncesi SON İLTİMAS! 7.150 TL emekliye, 15.402 TL memura, 11.50 TL asgari ücrete EK ZAM! Nisan-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU...

%9.8 + %20,2 ARA ZAM! Seçim öncesi SON İLTİMAS! 7.150 TL emekliye, 15.402 TL memura, 11.50 TL asgari ücrete EK ZAM! Nisan-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU...

2023 memura, emekliye ek zam için araştırmalar hızlandı. Yılın ilk 2 ayı geride kalırken memura ara zam konusu araştırılmaya başlandı. 2023 yılı ile birlikte memur ve memur emeklilerine ocak ayı itibariyle yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı nedeniyle yüzde 16,48 oranında zam yapılırken yüzde 13,52 oranında refah payı ile birlikte yüzde 30'a varan zam yapılmıştı.İşte memur, emekli ve asgari ücretliye ara zam detayları...

takvim.com.tr
19.03.2023 11:43 - Son Güncelleme: 19.03.2023 11:44
7.150 TL emekliye, 15.402 TL memura, 11.050 TL asgari ücrete EK ZAM! %9.8 + %20,2 ARA ZAM! Seçim öncesi SON İLTİMAS! Nisan-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU...

Memura, emekliye ara zam vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Nisan ayına az bir süre kala memura ek zam konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl ara zam ile birlikte asgari ücret 5.500 TL'ye yükselirken 2023 yılı ile 8 bin 500 TL'ye yükseldi. Yeni zamların ardından emekliler ve memurlar ara zam hakkında araştırmalara başladı. 2023 yılı içerisinde memur ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Öte yandan maaşlara ek zam geleceği de iddia ediliyor. İşte memura, işçiye ek zam müjdesi ve detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
7.150 TL emekliye, 15.402 TL memura, 11.050 TL asgari ücrete EK ZAM! %9.8 + %20,2 ARA ZAM! Seçim öncesi SON İLTİMAS! Nisan-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU...

NİSAN'DA %15 EK ZAM MI GELİYOR?

Nisan ayında memur ve emekli ilave zam yapılacağı iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması üzere memur ve emekliye %15 ek zam talebi olduğu öne sürülürken resmi kaynaklarda söz konusu ara zamma ilişkin bir açıklama yapılmadı.

7.150 TL emekliye, 15.402 TL memura, 11.050 TL asgari ücrete EK ZAM! %9.8 + %20,2 ARA ZAM! Seçim öncesi SON İLTİMAS! Nisan-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU...

2 AYLIK ORANA GÖRE ZAM YAPILIRSA %9.8

Asgari ücret

9.333 TL

Memur

13.009 TL

En düşük emekli

6.039 TL

7.150 TL emekliye, 15.402 TL memura, 11.050 TL asgari ücrete EK ZAM! %9.8 + %20,2 ARA ZAM! Seçim öncesi SON İLTİMAS! Nisan-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU...

EMEKLİYE %9,8 TÜFE ZAMMI OLURSA

6.000 TL alan emekli 6.588 TL

7.000 TL alan emekli 7.686 TL

7.150 TL emekliye, 15.402 TL memura, 11.050 TL asgari ücrete EK ZAM! %9.8 + %20,2 ARA ZAM! Seçim öncesi SON İLTİMAS! Nisan-Temmuz 2023 MAAŞ TABLOSU...

8.000 TL alan emekli 8.784 TL

9.000 TL alan emekli 9.882 TL alacak.

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