9.700 TL maaş! İŞKUR düdüğü çaldı! 18-40 yaş arası online başvursun! 19 ilde KPSS sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı...
Aralık ayının ilk haftasını yaşarken İŞKUR yeni ilanlar açtı. Özellikle 19 ile başta olmak üzere 81 ilde personel alımları başladı. Başvurular online alınabiliyor! İş arayışında olan binlerce kişi bu ilanlardan kendisine uygun olanı seçerek başvuru yapabilir. Boyacı, kaynakçı, bekçi, temizlik ve güvenlik personeli, elektrikçi, büro personeli, sekreter, garson, satış danışmanı, beden işçisi, memur ve daha onlarca boş kadro bulunuyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunları için ayrı ayrı ilanlar var! KPSS şartsız alımlar da bulunuyor. İşte güncel İŞKUR 2022 iş ilanlarının tümü...
İŞKUR ARALIK 2022 İŞ İLANLARI! İŞKUR aracılığı ile bankada, okulda, kurs merkezlerinde, büroda, kamu ve özel sektörde, hastanede çalışabilirsiniz. Başvurular açıldı! İŞKUR 81 il genelinde binlerce işçi, personel ve memur alımı yapacağını duyurdu 18 yaş üstü herkes başvurabilir. KPSS puanı olmayan vatandaşlar için de ilanlar mevcut. Temizlik, güvenlik personeli, sekreter, kaynakçı, boyacı ve daha bir çok meslekte alım yapılacak. En az 5.500 TL maaş veriliyor. İşte detaylar...
İŞKUR OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU!
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İŞKUR İLE çok sayıda işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyurulan işçi alımının ardından başvuru ile ilgili detaylar merak ediliyor. İlana göre 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacak.
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.