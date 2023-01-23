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Haberler Ekonomi 9.500 TL'ye çıkıyor! SGK, Bağ-Kur, EYT'li 4C'liye OKKALI emekli promosyonu! 5.500,, 5,800, 6.200 TL alana 15 saniyede yatıyor! PTT, Ziraat, SGK...

9.500 TL'ye çıkıyor! SGK, Bağ-Kur, EYT'li 4C'liye OKKALI emekli promosyonu! 5.500,, 5,800, 6.200 TL alana 15 saniyede yatıyor! PTT, Ziraat, SGK...

2023 emekli promosyonunda yapılacak zamlar merak ediliyor. EYT sonrası emekli olacak milyonlarca vatandaş en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya başladı. Yeni yılla birlikte EYT maaşlarının ilk yatacağı tarih olan Mart ayında promosyon ücretlerinin 9.500 TL'yi bulacağı belirtildi. Bankalar arası rekabetin artmasıyla promosyon miktarlarının 12 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. İşte 2023 güncel emekli promosyonları ve tüm detaylar...

takvim.com.tr
23.01.2023 15:29 - Son Güncelleme: 23.01.2023 15:29
9.500 TL’ye çıkıyor! SGK, Bağ-Kur, EYT’li 4C’liye OKKALI emekli promosyonu! 5.500,, 5,800, 6.200 TL alana 15 saniyede yatıyor! PTT, Ziraat, SGK...

2023 emekli promosyonları için tutarlar değişiyor. Özellikle o ayda yeni promosyonların 12 bin TL seviyesine çıkacağı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
9.500 TL’ye çıkıyor! SGK, Bağ-Kur, EYT’li 4C’liye OKKALI emekli promosyonu! 5.500,, 5,800, 6.200 TL alana 15 saniyede yatıyor! PTT, Ziraat, SGK...

EMEKLİ PROMOSYONU 10.000 TL'Yİ AŞABİLİR

Yüzde 30'luk emekli Ocak zammı ve EYT yasasının Meclis'ten geçmesi sonrası yeniden 10 bin TL'lerin üzerine çıkması bekleniyor. Emeklilerin ayrıca 2 bayramda ikramiye ve Temmuz döneminde yeniden zam alacak olması bankaların müşteri kazanması istediğini artıran diğer faktörler olarak dikkat çekiyor.

9.500 TL’ye çıkıyor! SGK, Bağ-Kur, EYT’li 4C’liye OKKALI emekli promosyonu! 5.500,, 5,800, 6.200 TL alana 15 saniyede yatıyor! PTT, Ziraat, SGK...

ÖZEL BANKALARDA 15 BİN TL

Bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.

9.500 TL’ye çıkıyor! SGK, Bağ-Kur, EYT’li 4C’liye OKKALI emekli promosyonu! 5.500,, 5,800, 6.200 TL alana 15 saniyede yatıyor! PTT, Ziraat, SGK...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

9.500 TL’ye çıkıyor! SGK, Bağ-Kur, EYT’li 4C’liye OKKALI emekli promosyonu! 5.500,, 5,800, 6.200 TL alana 15 saniyede yatıyor! PTT, Ziraat, SGK...

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

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