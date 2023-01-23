9.500 TL'ye çıkıyor! SGK, Bağ-Kur, EYT'li 4C'liye OKKALI emekli promosyonu! 5.500,, 5,800, 6.200 TL alana 15 saniyede yatıyor! PTT, Ziraat, SGK...
2023 emekli promosyonunda yapılacak zamlar merak ediliyor. EYT sonrası emekli olacak milyonlarca vatandaş en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya başladı. Yeni yılla birlikte EYT maaşlarının ilk yatacağı tarih olan Mart ayında promosyon ücretlerinin 9.500 TL'yi bulacağı belirtildi. Bankalar arası rekabetin artmasıyla promosyon miktarlarının 12 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. İşte 2023 güncel emekli promosyonları ve tüm detaylar...
EMEKLİ PROMOSYONU 10.000 TL'Yİ AŞABİLİR
Yüzde 30'luk emekli Ocak zammı ve EYT yasasının Meclis'ten geçmesi sonrası yeniden 10 bin TL'lerin üzerine çıkması bekleniyor. Emeklilerin ayrıca 2 bayramda ikramiye ve Temmuz döneminde yeniden zam alacak olması bankaların müşteri kazanması istediğini artıran diğer faktörler olarak dikkat çekiyor.
ÖZEL BANKALARDA 15 BİN TL
Bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.