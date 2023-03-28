9.500, 10.500, 11.050 TL yatacak! Bakan Bilgin'den ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM! 4a,4b,4c'liye %37 hesabı! 01.07.2023 MAAŞ LEVHASI! Öğretmen, polis, işçi...
Son dakika asgari ücrete ek zam duyuruldu! Bakan Bilgin milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi! 1 Temmuz 2023 tarihinde asgari ücrete ek zam geliyor! Memur, memur emeklisi, işçiye 1 Temmuz günü yapılacak zam için hesaplamalar başladı. %25, %35, %37, %40 olmak üzere birçok formül masada yer alıyor. Gelen müjdeli haber sonrası asgari ücretli için zamlı maaş hesaplamalarını derledik. İşte 1 Temmuz günü memur ve işçinin alacağı zamlı maaşlar...
28.03.2023 20:31 - Son Güncelleme: 28.03.2023 20:31
Asgari ücret son dakika! İHA'nın aktardığına göre, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Bilgin'in bu açıklaması milyonların yüzünü güldürdü. 1 Temmuz 2023 tarihinde memura, memur emeklisine ve asgari ücretliye zam müjdesi verildi. Peki, kim ne kadar alacak? İşte işçi, memur ve emekliye zamlı maaş hesabı...
BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRETE EK ZAM MÜJDESİ!
İHA'nın aktardığına göre, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi.