9.350 TL maaşla okula, özel ve kamu sektörüne... 19 ilde ACİL KPSS'siz tecrübesiz 18-48 yaş arası personel alınacak!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2022 yılı Kasım ayında binlerce kişiyi personel olarak işe girmesine yardımcı olacak. Onlarca ilde sınavsız personeller alınacak. İster ilkokul mezunu olun, ister üniversite mezunu. Herkes işe girebilecek. Peki hangi illerde, hangi kadrolardan alım yapılacak? İŞKUR'dan yeşil ışık yandı! İşte detaylar...
İŞKUR kasım ayının gelmesiyle birlikte ilanlarını güncelledi. Okullara, hastanelere, özel, kamu tüm sektöre acil KPSS şartsız ve KPSS puanlı personeller arıyor. En az ilkokul mezunu olma şartı aranırken, en düşük 5.500 TL maaş veriliyor. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, sekreter, bekçi... Ayrıca İŞKUR İş Başı Eğitim Kurumları 9 ilde personel alacağı bildirildi. Ankara, Tokat, Sinop, Düzce, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve İstanbul illeri olacak şekilde farklı farklı illere çalışmak üzere 9 farklı ilde alım yapılacak.
İŞKUR iş başı eğitim programları personel alımı iş ilanlarına başvuruda bulunacak adaylar için başvurular yalnızca online olarak İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek olup farklı yollar ile yapılacak başvuruları kabul edilmeyecektir
. Başvuru yapacak adaylar için her ile farklı bir başvuru tarihi atandığından dolayı İŞKUR sistemine giriş yapan adaylar başvuru tarihlerine İŞKUR üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
ŞARTLAR
İşbaşı eğitim programı iş ilanlarına başvuru yapacak adaylar için İŞKUR'da kayıtlı olarak işsiz olma, 15 yaşını geçmiş olma, işverenin herhangi bir akrabası olmama, emekli olmama, en az 1 yıldır sigortasız olmak, daha önce herhangi bir kurstan mezun olmama, programa katılmasına engel herhangi bir yaptırım uygulanmıyor olmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması ile alım yapılacaktır.