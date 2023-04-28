9.000 TL'ye yükseldi! EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4-5-6-7 Mayıs 2023 emekli ZAMLI PROMOSYON ÜCRET LİSTESİ! 19 banka onayladı! Ziraat, Halkbank, Vakıf...
Mayıs ayına az bir zaman kala emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. En düşük aylık ödemesini 5.500 liradan 7.500 liraya yükselten düzenleme, emeklilerin promosyonunda da artışa neden oldu. Öte yandan mayıs kampanyaları için bankalar harekete geçti. Peki, Mayıs 2023 en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Mayıs ayı zamlı promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte banka banka yeni liste!
28.04.2023 11:06 - Son Güncelleme: 28.04.2023 11:06
Bankaların mayıs ayıyla beraber promosyon ücret listesinde değişikliğe gitmesi bekleniyor. EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte rekabet kızıştı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. Peki, Mayıs 2023 en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte merak edilenler!
Taban aylık düzenlemesinden yararlanan, yani aylık ödemesi 7 bin 500 liraya yükselen emekliler, 7.500- 10.000 lira maaş aralığı için belirlenen promosyon tutarını alma imkanı elde etti. Daha önce 3.500-7.500 lira maaş aralığından promosyon alan emeklilere, böylece bu ödemesini yükseltme yolu açılmış oldu.