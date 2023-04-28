9.000 TL’ye yükseldi! EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4-5-6-7 Mayıs 2023 emekli ZAMLI PROMOSYON ÜCRET LİSTESİ! 19 banka onayladı! Ziraat, Halkbank, Vakıf...

Bankaların mayıs ayıyla beraber promosyon ücret listesinde değişikliğe gitmesi bekleniyor. EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte rekabet kızıştı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. Peki, Mayıs 2023 en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte merak edilenler!