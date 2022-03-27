⏰900 bin üzeri EYT'liye baş döndürecek öngörü! Yeni formül devreye girdi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a 20 - 25 yıl primle yeşil ışık yakılacak!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başlanıyor. EYT yasası hakkında yapılan son dakika açıklamalar gündemde sıklıkla takip ediliyor. EYT'nin çalışmalar arasında olduğu bilgisi verilirken, vatandaşlar da EYT şartlarını merak edip araştırmaya başladı. Son olarak EYT konusunda AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz." ifadelerine yer verdi. Peki, EYT şartları neler? Kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl primini dolduranlar hakkında neler söylendi? İşte merak edilenler...
27.03.2022 15:51 - Son Güncelleme: 27.03.2022 15:51
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu milyonlarca vatandaşın gündeminde sık sık yer ediniyor. Hükümet tarafından EYT hakkında yapılan son açıklamalar sıkı takibe alınıyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında. Bu kapsamda çalışmayı heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı. Peki, EYT şartları neler? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte detaylar!