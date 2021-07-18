90 gün ödemesiz 3 sene vadeyle... Bankalar tarafından faiz oranları bir günde değişiyor! 50.000 TL ATM'den hemen çekebilirsiniz!

Normalleşme süreçlerinden kaynaklı döneme alınan düşük kredi faiz oranları üstünde tespit edilen indirimlerin sona ermesinin sonrasında şu an güncel faiz oranları merak ediliyor. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan greksinimlerini karşılamak üzere verdiği kredidir. İhtiyaç kredileri başka kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla son dönemde bankaların yeni programları vasıtası ile şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan greksinimlerini karşılamak üzere verdiği kredidir.