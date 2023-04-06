RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Geçici işçilerin kadro meselesi kapanırken gözler diğer işçilere çevrilmiş durumda. Kamuda kadro, iş ve kıdem sorunlarının yaşandığı taşeron işçilik dönemi sona erecek. Buna göre işçilerde taşeron defteri tamamen kapanacak. Bütün işçilere kadro garantisi yolda. Peki, Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...

06.04.2023 10:30 - Son Güncelleme: 06.04.2023 10:30
90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Kamuda taşeron işçi kadro sorunu da sona eriyor. Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Peki,Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? İşte detaylar...

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90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak.

90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.

90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! Liste sırası geldi! O tarihlerde...

ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ REFORM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirtti.

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