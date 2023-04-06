90 bin işçiye TBMM yolu kesinleşti! Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene ZÜMRÜT KADRO! Liste sırası geldi! O tarihlerde...
Geçici işçilerin kadro meselesi kapanırken gözler diğer işçilere çevrilmiş durumda. Kamuda kadro, iş ve kıdem sorunlarının yaşandığı taşeron işçilik dönemi sona erecek. Buna göre işçilerde taşeron defteri tamamen kapanacak. Bütün işçilere kadro garantisi yolda. Peki, Taşeron, TYP, BİT-KİT belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...
06.04.2023 10:30 - Son Güncelleme: 06.04.2023 10:30
Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.
Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.