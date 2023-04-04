90 bin işçiye Meclis'te torba yasa adımı! Taşeron, TYP, uzman çavuş, belediye şirket işçilerine KADRO müjdesi! Listeler paylaşılıyor! Özlük hakları...
Geçici işçilerin kadro dosyası çözüme kavuştu. Ardından gözler taşeron ve diğer işçilerin durumuna çevrildi. Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den beklenen açıklama geldi. Konuyla ilgili çalışmaları planladıkladıklarını aktaran Bilgin, konunun çözülecek meselelerden birisi olduğunu dile getirdi. Peki, Taşeron, TYP, uzman çavuş, belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? Uzman çavuşlara kadro verilecek mi? İşte detaylar...
04.04.2023 13:45 - Son Güncelleme: 04.04.2023 13:45
İşçilerin kadro meselesi hakkında aramalar gündemde sıklıkla yapılıyor. Geçici işçilerin ardından gözler, taşerona, uzman çavuşa çevrildi. Bakan Bilgin konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...
TAŞERONA KADRO MECLİS'TE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?
Taşerona kadro çalışması henüz tamamlanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada kamudaki taşeron işçiler için planlama yaptıklarını ifade ederek " Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor." dedi.