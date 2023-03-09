90 bin işçiye Meclis yolu! Taşeron, Geçici işçi, TYP, ücretli öğretmen, belediye işçisi, uzman çavuşa KADRO! Liste liste açıklandı! Kamu çerçeve protokolü...
İşçilere kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. 90 bin taşeron işçi ve geçici işçiler Meclis'e kadro düzenlemesinin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro verilecek mi? Geçici işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...
Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığı ve 50 bin geçici işçinin kadroya alınmasında artık son viraja girildi. Gözler Meclis ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara çevrildi. Peki, geçici işçilere kadro çıktı mı? Taşerona kadro verilecek mi? İşte son detaylar...
Asgari ücreti vergi dışı bırakarak tarihsel bir adım attıklarını ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:
"Bununla sadece asgari ücret alan işçilerin ücretleri vergi dışında kalmadı, bütün çalışanların asgari ücret kadar olan ücretlerine de bunu uyguladık. Dolayısıyla emekçiler, asgari ücret kadar olan gelirlerinden vergi alınmayan bir dönemi yaşamaya başladı. Bu onların hakkıydı, bu hakkı onlara teslim ettik. Kamuda geçici işçiler sorunu vardı. Geçici işçiler sorununu çözmek üzere önemli bir adım attık. Onu Meclis'e intikal ettirdik. Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz."