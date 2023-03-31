90 bin işçi için Meclis zamanı! Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa KADRO mesaisi! O kişiler listeye alınacak! Nisan ayında...
30 Mart'ta geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler diğer işçilerin kadro meselesine çevrildi. Özellikle taşeron işçilerin kadro meselesinin ne zaman Meclis'e geleceği merak edilip araştırılıyor. Peki, Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...
31.03.2023 10:21 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:21
Geçici işçilerin ardından gözler kapsam dışında kalan işçilere çevrildi. Bakan Bilgin geçici işçilerle alakalı, "Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Peki, Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa kadro verilecek mi? İşte detaylar...
GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO ÇIKTI MI?
Bakan Bilgin geçici işçiye kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada;
"Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.