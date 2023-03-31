RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 90 bin işçi için Meclis zamanı! Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa KADRO mesaisi! O kişiler listeye alınacak! Nisan ayında...

90 bin işçi için Meclis zamanı! Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa KADRO mesaisi! O kişiler listeye alınacak! Nisan ayında...

30 Mart'ta geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler diğer işçilerin kadro meselesine çevrildi. Özellikle taşeron işçilerin kadro meselesinin ne zaman Meclis'e geleceği merak edilip araştırılıyor. Peki, Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
31.03.2023 10:21 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:21
90 bin işçi için Meclis zamanı! Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa KADRO mesaisi! O kişiler listeye alınacak! Nisan ayında...

Geçici işçilerin ardından gözler kapsam dışında kalan işçilere çevrildi. Bakan Bilgin geçici işçilerle alakalı, "Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Peki, Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa kadro verilecek mi? İşte detaylar...

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90 bin işçi için Meclis zamanı! Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa KADRO mesaisi! O kişiler listeye alınacak! Nisan ayında...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO ÇIKTI MI?
Bakan Bilgin geçici işçiye kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

"Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

90 bin işçi için Meclis zamanı! Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa KADRO mesaisi! O kişiler listeye alınacak! Nisan ayında...

GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ ARTIYOR!

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

90 bin işçi için Meclis zamanı! Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa KADRO mesaisi! O kişiler listeye alınacak! Nisan ayında...

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

90 bin işçi için Meclis zamanı! Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa KADRO mesaisi! O kişiler listeye alınacak! Nisan ayında...

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

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